​«Арсенал» разгромил «Лион»

Пока в Катаре продолжается чемпионат мира, европейские клубы готовятся ко второй части сезона. В четверг в Дубае проходил товарищеский матч между английским «Арсеналом» и французским «Лионом». Представители Премьер-лиги разгромили соперника со счётом 3:0. Все три гола «канониры» забили в первом тайме. Авторами результативных ударов стали Габриэл Барбоза, Эдди Нкетиа и Фабиу Виейра.
После основного времени футболисты «Арсенала» и «Лиона» пробили пенальти, где лидеры Премьер-лиги Англии тоже взяли верх. Ознакомиться с деталями можно в текстовой трансляции, которая проходила на страницах портала LiveResult.
Протокол игры
|(1:0) Габриэл Барбоза19'
|(2:0) Нкетиа Эдди33'
|(3:0) Виейра Фабиу39'
Хейн Карл-Якоб•Седрик Соареш•Холдинг Роб69' (Льюис-Скелли Майлз (69') •Тирни Киран69' (Смит Мэтт (69') •Эльнени Мохамед•Самби Локонга Альберт-Мбойо•Нелсон Райс70' (Козье-Дюберри Амарио (70') •Эдегор Мартин68' (Каржан Каталин (68') •Виейра Фабиу46' (Маркиньос Маркос (46') •Габриэл Барбоза69' (Нванери Этан (69') •Нкетиа Эдди70' (Батлер-Ойедеджи Натан (70')
Запасные: Хиллсон Джеймс•Уолтерс Реуэл•Саго Чарльз младший
Лопеш Антони•Гюсто Мало68' (Кумбеди Саэль (68') •Люкеба Кастелло75' (Сарр Маланг (75') •Диоманде Синали•Энрике Адриано75' (Баркола Бредли (75') •Ауа Уссем62' (Шерки Райан (62') •Какере Максанс66' (Тете (66') •Толиссо Корентен62' (Мендес Тьяго (62') •Дембеле Мусса75' (Да Сильва Дамьен (75') •Февр Ромен62' (Рен-Аделед Жефф (62') •Ляказетт Александр62' (Лепнан Йоанн (62')
Запасные: Боннви Кейн•Риу Реми
08 декабря.
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