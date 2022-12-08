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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» разгромил «Лион»

08 Декабря 2022 • 20:50 Комментировать
Арсенал
3:0
Лион
окончен

Пока в Катаре продолжается чемпионат мира, европейские клубы готовятся ко второй части сезона. В четверг в Дубае проходил товарищеский матч между английским «Арсеналом» и французским «Лионом». Представители Премьер-лиги разгромили соперника со счётом 3:0. Все три гола «канониры» забили в первом тайме. Авторами результативных ударов стали Габриэл Барбоза, Эдди Нкетиа и Фабиу Виейра.

После основного времени футболисты «Арсенала» и «Лиона» пробили пенальти, где лидеры Премьер-лиги Англии тоже взяли верх. Ознакомиться с деталями можно в текстовой трансляции, которая проходила на страницах портала LiveResult.

Протокол игры  
Арсенал3:0Лион
(1:0) Габриэл Барбоза19'  
(2:0) Нкетиа Эдди33'  
(3:0) Виейра Фабиу39'  
Хейн Карл-ЯкобСедрик СоарешХолдинг Роб 69' (Льюис-Скелли Майлз ( 69') Тирни Киран 69' (Смит Мэтт ( 69') Эльнени МохамедСамби Локонга Альберт-МбойоНелсон Райс 70' (Козье-Дюберри Амарио ( 70') Эдегор Мартин 68' (Каржан Каталин ( 68') Виейра Фабиу 46' (Маркиньос Маркос ( 46') Габриэл Барбоза 69' (Нванери Этан ( 69') Нкетиа Эдди 70' (Батлер-Ойедеджи Натан ( 70')
Запасные: Хиллсон ДжеймсУолтерс РеуэлСаго Чарльз младший
Лопеш АнтониГюсто Мало 68' (Кумбеди Саэль ( 68') Люкеба Кастелло 75' (Сарр Маланг ( 75') Диоманде СиналиЭнрике Адриано 75' (Баркола Бредли ( 75') Ауа Уссем 62' (Шерки Райан ( 62') Какере Максанс 66' (Тете ( 66') Толиссо Корентен 62' (Мендес Тьяго ( 62') Дембеле Мусса 75' (Да Сильва Дамьен ( 75') Февр Ромен 62' (Рен-Аделед Жефф ( 62') Ляказетт Александр 62' (Лепнан Йоанн ( 62')
Запасные: Боннви КейнРиу Реми
08 декабря.

 

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