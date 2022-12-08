​«Арсенал» разгромил «Лион»

Пока в Катаре продолжается чемпионат мира, европейские клубы готовятся ко второй части сезона. В четверг в Дубае проходил товарищеский матч между английским «Арсеналом» и французским «Лионом». Представители Премьер-лиги разгромили соперника со счётом 3:0. Все три гола «канониры» забили в первом тайме. Авторами результативных ударов стали Габриэл Барбоза, Эдди Нкетиа и Фабиу Виейра.

После основного времени футболисты «Арсенала» и «Лиона» пробили пенальти, где лидеры Премьер-лиги Англии тоже взяли верх. Ознакомиться с деталями можно в текстовой трансляции, которая проходила на страницах портала LiveResult.