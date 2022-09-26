​Кантона: «Мы всё ближе к мировой войне»

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона дал комментарий по поводу напряжённой обстановки в мире и поделился своими мыслями на этот счёт.

«Сегодня кажется, что большие страны заинтересованы в мировой войне. Вместо того, чтобы учиться на ошибках прошлого, мы полностью воспроизводим то, что уже происходило. Надеюсь, мировой войны не будет. Я надеюсь на это. Но мы всё ближе и ближе к ней с каждым днём», - слова Кантона приведены на страницах The Athletic.

Эрик Кантона выступал за «Манчестер Юнайтед» в 1992-1997 годах. Также в Англии французский футболист защищал цвета «Лидса».