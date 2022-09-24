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​Кулибали: «Челси» входит в топ-5 клубов мира, мне не пришлось долго выбирать»

 
24 Сентября 2022 • 19:32 Комментировать (1)

Защитник «Челси» Калиду Кулибали сказал несколько слов о своём летнем переходе в лондонский клуб.

«Когда за мной пришёл «Челси», мне не пришлось долго выбирать. Это один из пяти лучших клубов мира. Здесь клуб с великой историей и команда, которая привыкла побеждать. Подписание контракта с «Челси» было для меня большим событием. Я очень счастлив быть здесь, в Лондоне», - высказался Кулибали в ходе интервью для Quotidien.

Напомним, что ранее Калиду Кулибали на протяжении восьми лет выступал за итальянский «Наполи».

В сезоне 2022/2023 Калиду Кулибали провёл шесть матчей и даже забил один гол.

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Челси Калиду Кулибали
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Комментарии (1)
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ингерман
24 Сентября 2022 в 19:35
ай в топ-пять ета памойка никогда и не вхадила.. в десяцку - с бальшой натяжкай.. А-ха-ха-ха! )))
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