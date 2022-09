«Мы не говорили с ним о случившемся»: Ришарлисон – о стычке Конте и Тухеля

Форвард английского «Тоттенхэма» Ришарлисон отметил, что внутри команды не поднимался вопрос о поведении Антонио Конте во время поединка в АПЛ против «Челси». Как отмечает нападающий «шпор», футболисты не обсуждали между собой произошедшее за пределами поля между наставниками в рамках столичного дерби.

«Нет, никто с ним не говорил о конфликте. Речи о шутках вообще не шло», - процитировало бразильца издание Four four two.

Напомним, что конфликты между наставниками «Тоттенхэма» и «Челси» происходили 14 августа на «Стэмфорд Бридж» на протяжении всего поединка. Последняя стычка случилась после финального свистка, за что главный арбитр Энтони Тейлор показал обоим наставникам по красной карточке.