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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Мы не говорили с ним о случившемся»: Ришарлисон – о стычке Конте и Тухеля

 
21 Сентября 2022 • 00:32 Комментировать

Форвард английского «Тоттенхэма» Ришарлисон отметил, что внутри команды не поднимался вопрос о поведении Антонио Конте во время поединка в АПЛ против «Челси». Как отмечает нападающий «шпор», футболисты не обсуждали между собой произошедшее за пределами поля между наставниками в рамках столичного дерби.

«Нет, никто с ним не говорил о конфликте. Речи о шутках вообще не шло», - процитировало бразильца издание Four four two.

Напомним, что конфликты между наставниками «Тоттенхэма» и «Челси» происходили 14 августа на «Стэмфорд Бридж» на протяжении всего поединка. Последняя стычка случилась после финального свистка, за что главный арбитр Энтони Тейлор показал обоим наставникам по красной карточке.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Апл Томас Тухель Ришарлисон
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