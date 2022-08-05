«Ньюкасл» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с главным тренером команды Эдди Хау. Сроки нового трудового соглашения не раскрываются, сказано лишь, что оно долгосрочное.

Эдди Хау возглавил «Ньюкасл» в ноябре прошлого года. С тех пор под руководством молодого тренера команда провела 27 официальных матчей. Результаты были следующими: 13 побед, 4 ничьи, 10 поражений. В прошлом чемпионате «сороки» финишировали на 11 месте.

В стартовом туре Английской премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать «Ноттингем Форест». Игра пройдёт в субботу, 6 августа.