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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкасл» продлил контракт с главным тренером официально

05 Августа 2022 • 16:11 Комментировать

«Ньюкасл» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с главным тренером команды Эдди Хау. Сроки нового трудового соглашения не раскрываются, сказано лишь, что оно долгосрочное.

Эдди Хау возглавил «Ньюкасл» в ноябре прошлого года. С тех пор под руководством молодого тренера команда провела 27 официальных матчей. Результаты были следующими: 13 побед, 4 ничьи, 10 поражений. В прошлом чемпионате «сороки» финишировали на 11 месте.

В стартовом туре Английской премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать «Ноттингем Форест». Игра пройдёт в субботу, 6 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау
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06.08  17:00 Ньюкасл ... Ноттингем Форест 1.69 4.00 5.20
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