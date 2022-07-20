«Брайтон» рассматривает варианты приобретения Нуну Тавареша

Защитник «Арсенала» Нуну Тавареш может продолжить карьеру в «Брайтоне».

Футболист не является игроком основного состава «канониров» и в последнее время выполнял роль дублера Кирана Тирни.

С другой стороны, «Брайтон» в скором времени может лишиться Марка Кукурельи, который настроен на переход в «Манчестер Сити». Клуб рассматривает Тавареша в качестве потенциальной замены испанского защитника.

Будет ли это полноценный трансфер или Тавареш перейдет на правах аренды, пока не уточняется.

В прошедшем сезоне Тавареш провел в Премьер-лиге 22 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.