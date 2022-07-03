Бернарду Силва сообщил Гвардиоле, что намерен перейти в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва хочет перейти в «Барселону», сообщает Diario Sport.

Источник пишет, что португалец хочет стать игроком каталонского клуба уже в летнее трансферное окно, об этом он заявил главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле и своему агенту Жорже Мендешу.

«Барселона» заинтересована в приобретении Силвы, но препятствует трансферу ряд проблем. Сам Гвардиола против перехода Бернарду в испанский клуб. К тому же, «Барселона» предлагает «горожанам» 60 миллионов евро, в то время как «Манчестер Сити» хочет получить от продажи игрока 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне-2021/22 португалец сыграл 35 матчей в чемпионате Англии, забил восемь мячей.