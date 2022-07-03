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Бернарду Силва сообщил Гвардиоле, что намерен перейти в «Барселону»

03 Июля 2022 • 16:30 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва хочет перейти в «Барселону», сообщает Diario Sport.

Источник пишет, что португалец хочет стать игроком каталонского клуба уже в летнее трансферное окно, об этом он заявил главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле и своему агенту Жорже Мендешу.

«Барселона» заинтересована в приобретении Силвы, но препятствует трансферу ряд проблем. Сам Гвардиола против перехода Бернарду в испанский клуб. К тому же, «Барселона» предлагает «горожанам» 60 миллионов евро, в то время как «Манчестер Сити» хочет получить от продажи игрока 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне-2021/22 португалец сыграл 35 матчей в чемпионате Англии, забил восемь мячей.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Ла Лига Апл Бернарду Силва
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