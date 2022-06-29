«Челси» рассматривает вариант с покупкой одного из лучших полузащитников Серии А

Полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич стал трансферной мишенью лондонского «Челси». Согласно сообщениям от журналиста Саймона Филлипса, «синие» рассмотрят вариант с приглашением серба в это трансферное окно.

У футболиста сейчас остаётся всего год по контракту с римским «Лацио», чем и хочет воспользоваться «Челси». Сам полузащитник отчаянно хочет покинуть команду и проверить свои силы в другой команде.

Напомним, что «Лацио» требует за Милинковича-Савича 50 миллионов евро, что пока отпугивает клубы Серии А, который были бы не прочь обзавестись одним из лучших полузащитников в лиге.