Директор «Фейеноорда» подтвердил, что предложение «МЮ» по Маласии было принято

Директор голландского «Фейеноорда» не стал скрывать факт договорённости с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Тирелла Маласии.

Сделка обойдётся гранду английского футбола в 15 млн евро, ещё 2 млн «Фейеноорд» может получить в виде бонусов, о чём сообщили сегодня достоверные источники. Директор роттердамцев Франк Арнесен подтвердил эти сведения: «Соглашение с «Манчестер Юнайтед» достигнуто, теперь мы ждём решения самого Тирелла. Если он скажет им «да», то переход в «Манчестер Юнайтед» неизбежен», – приводит Sky Sports слова Арнесена.

Тирелл Маласиа провёл 5 матчей за сборную Нидерландов с момента дебюта в сентябре прошлого года.