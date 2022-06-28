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Помимо Стерлинга «Челси» может купить у «Манчестер Сити» защитника

28 Июня 2022 • 09:26 Комментировать

Лондонский «Челси» намерен приобрести сразу двух футболистов «Манчестер Сити». Согласно информации от журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, помимо полузащитника Рахима Стерлинга ряды «пенсионеров» может пополнить защитник Натан Аке, который является воспитанником «Челси».

Вчера «Челси» обратился к «Манчестер Сити» по трансферу Рахима Стерлинга. По сведениям источника, лондонцы также разузнали возможность приобрести универсального Аке. Оба клуба открыты к переговорам и уверены, что им удастся закрыть сразу две сделки.

Напомним, Аке выступал за «Челси» с 2011 по 2017 год. С лондонским клубом нидерландец выиграл чемпионский титул АПЛ и Лигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Рахим Стерлинг Натан Аке
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