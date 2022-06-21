«Фулхэм» предлагает 13 миллионов евро за защитника «Ливерпуля»

Лондонский «Фулхэм» предложил «Ливерпулю» 13 миллионов евро за крайнего защитника Неко Уильямса, который провёл за «дачников» прошлый сезон на правах аренды. Об этом сообщает журналист Нил Джонс.

Напомним, что Уильямс также интересен «Ноттингем Форест», но фаворитом в борьбе за валлийца является именно «Фулхэм». Главный тренер «дачников» Марку Силва очень сильно хочет видеть Уильямса в своей команде на следующий сезон.

Уильямс успел провести за «Ливерпуль» больше 10 матчей в английской Премьер-лиге. Мерсисайдский клуб понимает, что не сможет гарантировать футболисту игровое время, поэтому руководство позволит ему уйти.