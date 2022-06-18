«Арсенал» нацелен на трансфер бельгийского полузащитника

Лондонский «Арсенал» сохраняет серьезный интерес к полузащитнику «Лестера» Юри Тилемансу. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, боссы столичного клуба уже вступили в переговоры с «лисами» на предмет возможного перехода игрока.

Лондонский клуб готов предложить за него 50 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения Тилеманса с «Лестером» рассчитан до середины 2023 года. Помимо «Арсенала», в его услугах заинтересованы мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

В прошлом сезоне Юри принял участие в 32 матчах АПЛ, записав на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.