«Манчестер Юнайтед» хочет летом избавиться от одного из своих форвардов

Руководители «Манчестер Юнайтед» приняли решение в это летнее трансферное окно продать французского нападающего Антони Марсьяля.

По информации The Telegraph, «красные дьяволы» активно ищут 26-летнему французскому футболисту новую команду, а на вырученные средства манчестерский клуб планирует подписать себе нового форварда. Вторую часть прошлого сезона Марсьяль на правах арендного соглашения выступал за «Севилью», но испанская команда не собирается выкупать игрока.

В прошедшем сезоне Антони Марсьяль провёл в испанской лиге девять матчей, в которых отметился одним ассистом.