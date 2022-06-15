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«Манчестер Юнайтед» хочет летом избавиться от одного из своих форвардов

15 Июня 2022 • 06:50 Комментировать

Руководители «Манчестер Юнайтед» приняли решение в это летнее трансферное окно продать французского нападающего Антони Марсьяля.

По информации The Telegraph, «красные дьяволы» активно ищут 26-летнему французскому футболисту новую команду, а на вырученные средства манчестерский клуб планирует подписать себе нового форварда. Вторую часть прошлого сезона Марсьяль на правах арендного соглашения выступал за «Севилью», но испанская команда не собирается выкупать игрока.

В прошедшем сезоне Антони Марсьяль провёл в испанской лиге девять матчей, в которых отметился одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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