«Манчестер Юнайтед» может переманить одного из лидеров «Челси»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Заинтересованность в подписании 23-летнего англичанина выразил лично Эрик тен Хаг, проводящий свою первую трансферную кампанию у руля «Юнайтед». Контракт Маунта с «Челси» рассчитан ещё на два года, однако хавбек, несмотря на статус одного из ключевых исполнителей лондонцев, остаётся одним из самых низкооплачиваемых игроков команды, что привлекает к нему интерес со стороны. Об этом сообщает The Sun.

Мэйсон Маунт принял участие в 53 матчах «Челси» в завершившемся сезоне, став автором 13 голов и 16 результативных передач.