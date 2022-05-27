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Де Йонг отреагировал на выкрик фаната: «Эрик тен Хаг ждет тебя»

27 Мая 2022 • 20:16 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отреагировал на заявление болельщика, что его ждут в «Манчестер Юнайтед».

После победы «Барселоны» над командой всех звёзд A-League (чемпионата Австралии) со счетом 3:2 Де Йонг подошел к болельщикам, чтобы поаплодировать. Один восторженный фанат решил узнать лично, хочет ли де Йонг переходить в «Манчестер Юнайтед», и воскликнул: «Эрик тен Хаг ждет тебя!»

Хотя полузащитник не подтвердил и не опроверг слухи, но он позволил себе кривую улыбку и помахал крику болельщика. Завершив сезон с «Барселоной». Де Йонг отправится в сборную на предстоящие матчи Лиги наций.

Нидерландам предстоит сыграть против Бельгии, Польши и Уэльса.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Ла Лига Апл Эрик тен Хаг Френки де Йонг
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