Де Йонг отреагировал на выкрик фаната: «Эрик тен Хаг ждет тебя»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отреагировал на заявление болельщика, что его ждут в «Манчестер Юнайтед».

После победы «Барселоны» над командой всех звёзд A-League (чемпионата Австралии) со счетом 3:2 Де Йонг подошел к болельщикам, чтобы поаплодировать. Один восторженный фанат решил узнать лично, хочет ли де Йонг переходить в «Манчестер Юнайтед», и воскликнул: «Эрик тен Хаг ждет тебя!»

Хотя полузащитник не подтвердил и не опроверг слухи, но он позволил себе кривую улыбку и помахал крику болельщика. Завершив сезон с «Барселоной». Де Йонг отправится в сборную на предстоящие матчи Лиги наций.

Нидерландам предстоит сыграть против Бельгии, Польши и Уэльса.