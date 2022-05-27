Из «Вест Хэма» ушли четыре футболиста

Лондонский «Вест Хэм» объявил о том, что из команды после окончания этого сезона уходят четыре футболиста.

Как сообщает пресс-служба «молотобойцев», официально из лондонского клуба уходят украинский нападающий Андрей Ярмоленко, голкипер Дэвид Мартин, защитник Райан Фредерикс, а также опытный полузащитник Марк Ноубл. Стоит отметить, что в услугах Ярмоленко уже заинтересован лондонский «Фулхэм», который вернулся в АПЛ из Чемпионшипа.

Напомним, что в этом сезоне футболисты «Вест Хэма» под руководством Дэвида Мойеса заняли седьмую строчку в английском чемпионате и вышли в Лигу конференций.