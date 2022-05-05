«Тоттенхэм» начал переговоры с защитником «Браги» Давидом Кармо. 22-й летний футболист также находится в сфере интересов дортмундской «Боруссии».

Кармо пропустил первую половину сезона из-за травмы, но после зимы вернулся в основной состав португальского клуба. Защитник обладает высоким ростом и в «Тоттенхэме» считают, что он мог бы стать хорошим усиление центра защиты в летнее межсезонье. В контракте Кармо указаны откупные в размере 40 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Португалии 10 матчей, не отметившись результативными действиями.