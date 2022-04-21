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Джеррард хочет купить игрока из «Рейнджерс»

21 Апреля 2022 • 10:47 Комментировать

Защитник «Рейнджерс» Филип Хеландер заинтересовал «Астон Виллу», сообщает Football Insider.

По информации источника, в игроке заинтересован лично главный тренер «виллы» Стивен Джеррард, который знаком с Хеландером по работе в «Рейнджерс. Английскому специалисту нужен левоногий центральный защитник.

Хеландер перешёл в «Рейнджерс» из «Болоньи» в 2019 году за €3,35 млн. Сейчас цена игрока составляет €3,5 млн. Его контракт рассчитан до 2023 года.

В данный момент защитник восстанавливается после травмы колена, которая стала второй в текущем сезоне. Всего из-за травм он пропустил 44 матча в сезоне 21/22.

В текущем сезоне 28-летний швед провёл за шотландскую команду 11 матчей во всех турнирах, забив в них два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Глазго Рейнджерс Филип Хеландер Астон Вилла
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