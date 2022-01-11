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​«Атлетико» может продать Фелиша гранду АПЛ ради другого форварда слухи

11 Января 2022 • 17:31 Комментировать

На трансферном рынке разгорается борьба за талантливого форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса. Интерес к 22-летнему уругвайцу проявляет разбогатевший после осенней смены владельца английский «Ньюкасл». Но не только в Англии следят за Нуньесом. По данным O Jogo, форвард находится и на радаре мадридского «Атлетико». Ради осуществления этой сделки «матрасники» якобы даже готовы расстаться с Жоау Фелишем, продав его в «Манчестер Сити».

Жоау Фелиш летом 2019 года перебрался в «Атлетико» как раз из «Бенфики».  С португальцем связывали большие надежды, но настоящей звездой он до сих пор не стал.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Атлетико Мадрид Манчестер Сити Жоау Фелиш Дарвин Нуньес трансферы футбола - зима 2022
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