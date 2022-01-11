На трансферном рынке разгорается борьба за талантливого форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса. Интерес к 22-летнему уругвайцу проявляет разбогатевший после осенней смены владельца английский «Ньюкасл». Но не только в Англии следят за Нуньесом. По данным O Jogo, форвард находится и на радаре мадридского «Атлетико». Ради осуществления этой сделки «матрасники» якобы даже готовы расстаться с Жоау Фелишем, продав его в «Манчестер Сити».

Жоау Фелиш летом 2019 года перебрался в «Атлетико» как раз из «Бенфики». С португальцем связывали большие надежды, но настоящей звездой он до сих пор не стал.