Игрок «Челси» стал трансферной целью «Реала»

Немецкий защитник Антонио Рюдигер может покинуть лондонский «Челси» и перебраться в испанский чемпионат.

По сообщениям Goal.com, 28-летний футболист стал трансферной целью мадридского «Реала». «Королевский» клуб рассчитывает подписать защитника следующим летом, когда у него истечет контракт с «пенсионерами».

Ранее сообщалось, что в трансфере Рюдигера также заинтересованы мюнхенская «Бавария», «Рома» и «Тоттенхэм».

Немец выступает за лондонскую команду с лета 2017 года. Его стоимость, по оценке портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Англии Антонио сыграл семь матчей, забил один гол и получил две желтые карточки.