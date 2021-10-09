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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрок «Челси» стал трансферной целью «Реала»

09 Октября 2021 • 14:57 Комментировать

Немецкий защитник Антонио Рюдигер может покинуть лондонский «Челси» и перебраться в испанский чемпионат.

По сообщениям Goal.com, 28-летний футболист стал трансферной целью мадридского «Реала». «Королевский» клуб рассчитывает подписать защитника следующим летом, когда у него истечет контракт с «пенсионерами».

Ранее сообщалось, что в трансфере Рюдигера также заинтересованы мюнхенская «Бавария», «Рома» и «Тоттенхэм».

Немец выступает за лондонскую команду с лета 2017 года. Его стоимость, по оценке портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Англии Антонио сыграл семь матчей, забил один гол и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер
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