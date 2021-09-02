Джака заразился коронавирусом

Хавбек лондонского «Арсенала» Гранит Джака заразился коронавирусной инфекцией. Заболевание было выявлено во время нахождения игрока в футболиста сборной Швейцарии. Об этом рапортует портал Goal.com.

Полузащитник был экстренно изолирован от партнеров и в ближайшее время сдаст повторный тест на Covid-19.

Таким образом, Джака вряд ли поможет своей команде в предстоящих поединках отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Италии и Северной Ирландии.

Неделю назад стало известно, что Гранит подписал новый трудовой договор с «канонирами». Контракт рассчитан до середины 2024 года.