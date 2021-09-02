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Премьер-лига

Джака заразился коронавирусом

02 Сентября 2021 • 09:16 Комментировать

Хавбек лондонского «Арсенала» Гранит Джака заразился коронавирусной инфекцией. Заболевание было выявлено во время нахождения игрока в футболиста сборной Швейцарии. Об этом рапортует портал Goal.com.

Полузащитник был экстренно изолирован от партнеров и в ближайшее время сдаст повторный тест на Covid-19.

Таким образом, Джака вряд ли поможет своей команде в предстоящих поединках отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Италии и Северной Ирландии.

Неделю назад стало известно, что Гранит подписал новый трудовой договор с «канонирами». Контракт рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Гранит Джака
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