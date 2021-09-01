Защитник Такехиро Томиясу перешёл из «Болоньи» в «Арсенал». Лондонский клуб посредством своего официального сайта проинформировал общественность о подписании с 22-летним японцем долгосрочного трудового соглашения. За «канониров» Томиясу будет выступать под номером 18.

Такехиро Томиясу является футболистом национальной сборной Японии. За главную команду своей страны защитник провёл 23 матча и даже забил один гол, расписавшись в воротах сборной Саудовской Аравии.

Отметим, что после трёх туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает последнее место в турнирной таблице. Команда Микеля Артеты проиграла все три матча с общим счётом 0:9.