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​«Арсенал» объявил о переходе Томиясу официально

01 Сентября 2021 • 00:57 Комментировать (1)

Защитник Такехиро Томиясу перешёл из «Болоньи» в «Арсенал». Лондонский клуб посредством своего официального сайта проинформировал общественность о подписании с 22-летним японцем долгосрочного трудового соглашения. За «канониров» Томиясу будет выступать под номером 18.

Такехиро Томиясу является футболистом национальной сборной Японии. За главную команду своей страны защитник провёл 23 матча и даже забил один гол, расписавшись в воротах сборной Саудовской Аравии.

Отметим, что после трёх туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает последнее место в турнирной таблице. Команда Микеля Артеты проиграла все три матча с общим счётом 0:9.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Арсенал Лондон Трансферы футбола - лето 2021 Такэхиро Томиясу
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Sasha85
01 Сентября 2021 в 02:27
Кто-нибудь объяснит, чем он лучше Габриэля, Мари, Холдинга? Нахера набирать целую толпу средних исполнителей на 2-3 позиции? Буду только рад, если ошибаюсь и японец заиграет
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