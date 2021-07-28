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Англия. Премьер-лига

«Ливерпуль» намерен подписать Траоре

28 Июля 2021 • 16:54 Комментировать
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Нападающий «Вулверхэмптона» Адаму Траоре может стать игроком «Ливерпуля», передаёт Express Sport. Сообщается, что в трансфере футболиста заинтересован главный тренер «красных» Юрген Клопп, который является поклонником испанца.

«Вулверхэмптон» готов расстаться с игроком за 35 миллионов евро, что только увеличивает вероятность трансфера. Кроме «Ливерпуля», к игроку также проявляет интерес «Челси».

Напомним, что Траоре перешёл в «Вулверхэмптон» из «Миддлсбро» в 2018 году за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей в АПЛ, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи.   

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Ливерпуль Вулверхэмптон Адама Траоре Трансферы футбола - лето 2021
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