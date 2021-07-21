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Бегович стал игроком «Эвертона»

21 Июля 2021, 10:43,

Опытный боснийский страж ворот Асмир Бегович трудоустроился в Премьер-лиге. 34-летнего голкипера подписал «Эвертон», об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

Голкипер заключил с мерсисайдцами однолетнее соглашение с возможностью пролонгации еще на один сезон. До перехода в стан «ирисок» Бегович защищал цвета «Борнмута», выступающего в Чемпионшипе. Также он известен по выступлениям за лондонский «Челси», «Милан» и «Сток Сити».

В прошлом сезоне Чемпионшипа Бегович принял участие в 47 поединках второго по значимости футбольного дивизиона Англии, в которых пропустил 47 голов.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Асмир Бегович
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