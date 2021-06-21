«Кристал Пэлас» ведёт переговоры с Фавром

Экс-наставник дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает The Guardian, переговоры со швейцарским специалистом ведёт «Кристал Пэлас». Отмечается, что на Фавра претендует и «Эвертон», который продолжает находиться в поисках главного тренера.

Фавр покинул «Боруссию» в декабре, за два года 63-летнему тренеру удалось привести немецкий клуб лишь к одному трофею.

«Кристал Пэлас» занял четырнадцатое место в английской Премьер-лиге по итогам прошлого сезона, а «ириски» под руководством Карло Анчелотти расположились на десятой строчке в турнирной таблице.