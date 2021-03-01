Артета может возглавить «Барселону»

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01 Марта 2021, 11:19,
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Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета может продолжить карьеру в чемпионате Испании, об этом информирует RAC1.
Согласно данным источника, новым местом работы 38-летнего специалиста может стать каталонская «Барселона». Такой вариант возможен, если новым президентом «сине-гранатовых» будет избран Жоан Лапорта. Выборы президента каталонского гранда состоятся седьмого марта.
В настоящий момент пост главного тренера «Барселоны» занимает голландец Рональд Куман. После 25 проведенных туров каталонская команда занимает второе место в турнирной таблице. На счету клуба 53 балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Микель Артета