Жоэлинтон оштрафован на 200 фунтов за стрижку

Нападающий «Ньюкасла» Жоэлинтон получил штраф в размере 200 фунтов за нарушение карантина. Дело в том, что бразилец нарушил запрет и сходил к парикмахеру, хотя в данный момент действуют строгие ограничения на сей счёт.

Британская полиция получила сигнал о нарушении карантинных правил после публикации снимка новой стрижки в социальных сетях футболиста. Впервые о проступке футболиста стало известно неделю назад.

В текущем сезоне Жоэлинтон провел 22 матча, в которых забил три гола и столько же раз ассистировал одноклубникам. Его команда идет на пятом месте с конца. Правда, отрыв от зоны вылета неплохой - восемь очков.

#NUFC striker Joelinton has been fined £200 for breaking COVID guidelines to get his hair cut last week.



Let this harsh punishment be a lesson to anyone else thinking of breaking the rules. pic.twitter.com/iaKaUODxmN