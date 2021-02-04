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Жоэлинтон оштрафован на 200 фунтов за стрижку

04 Февраля 2021, 23:55,

Global Look Press

Нападающий «Ньюкасла» Жоэлинтон получил штраф в размере 200 фунтов за нарушение карантина. Дело в том, что бразилец нарушил запрет и сходил к парикмахеру, хотя в данный момент действуют строгие ограничения на сей счёт.

Британская полиция получила сигнал о нарушении карантинных правил после публикации снимка новой стрижки в социальных сетях футболиста. Впервые о проступке футболиста стало известно неделю назад.

В текущем сезоне Жоэлинтон провел 22 матча, в которых забил три гола и столько же раз ассистировал одноклубникам. Его команда идет на пятом месте с конца. Правда, отрыв от зоны вылета неплохой - восемь очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ньюкасл, Жоэлинтон
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