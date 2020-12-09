Моуринью: «Со спортивной точки зрения нечестно, что «Манчестер Юнайтед» будет выступать в Лиге Европы»

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09 Декабря 2020, 17:00,
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал вылет «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы.
«Манчестер Юнайтед» теперь стал одним из главных претендентов на победу в Лиге Европы. Команды, вылетающие из Лиги чемпионов, всегда сильны, они обычно гораздо выше уровня Лиги Европы.
«Манчестер Юнайтед» - одна из сильнейших команд. У них была очень сложная группа. Все понимали, что никому из них не будет легко, а в Лиге Европы окажется классная команда.
Для Лиги Европы здорово, что на данном этапе добавляются восемь команд из Лиги чемпионов, уровень соревнования растёт. С точки зрения спортивной точки зрения, такой переход не является честным, потому что команда не добилась успеха в одном соревновании, но остается в другом». – цитирует Моуринью Metro.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Жозе Моуринью
Полностью согласен с Мауром , игры ЛЧ это игры ЛЧ , вылетел из турнира , досвидос , нужно давать малышам из ЛЕ добыть трофей , хотя многие ,,малышы ,, там очень зубастые ))
Это ещё повезло всем командам ЛЕ ,что Севилья не вылетела из ЛЧ ))) Я не удивился бы если Севилья в очередной раз взяла трофей ЛЕ))
))) согласен , очень любят они этот трофей ))
Там уже пора на кубке огромными буквами надо выбить СЕВИЛЬЯ НА ВЕКА)))
ай.. походу плейофа ле можец оказаца поинтересней чем в лч.. маур - инх.. )))