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Моуринью: «Со спортивной точки зрения нечестно, что «Манчестер Юнайтед» будет выступать в Лиге Европы»

09 Декабря 2020, 17:00,

Global Look Press

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал вылет «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы.

«Манчестер Юнайтед» теперь стал одним из главных претендентов на победу в Лиге Европы. Команды, вылетающие из Лиги чемпионов, всегда сильны, они обычно гораздо выше уровня Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» - одна из сильнейших команд. У них была очень сложная группа. Все понимали, что никому из них не будет легко, а в Лиге Европы окажется классная команда.

Для Лиги Европы здорово, что на данном этапе добавляются восемь команд из Лиги чемпионов, уровень соревнования растёт. С точки зрения спортивной точки зрения, такой переход не является честным, потому что команда не добилась успеха в одном соревновании, но остается в другом». – цитирует Моуринью Metro.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Жозе Моуринью
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Комментарии (5)
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1
ARTUR
09 Декабря 2020, 17:32

Полностью согласен с Мауром , игры ЛЧ это игры ЛЧ , вылетел из турнира , досвидос , нужно давать малышам из ЛЕ добыть трофей , хотя многие ,,малышы ,, там очень зубастые ))

1
Марченко Максим
09 Декабря 2020, 17:50

Это ещё повезло всем командам ЛЕ ,что Севилья не вылетела из ЛЧ ))) Я не удивился бы если Севилья в очередной раз взяла трофей ЛЕ))

1
ARTUR
09 Декабря 2020, 17:55

))) согласен , очень любят они этот трофей ))

1
Марченко Максим
09 Декабря 2020, 17:57

Там уже пора на кубке огромными буквами надо выбить СЕВИЛЬЯ НА ВЕКА)))

0
ингерман
09 Декабря 2020, 17:17

ай.. походу плейофа ле можец оказаца поинтересней чем в лч.. маур - инх.. )))

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