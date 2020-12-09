Моуринью: «Со спортивной точки зрения нечестно, что «Манчестер Юнайтед» будет выступать в Лиге Европы»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал вылет «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы.

«Манчестер Юнайтед» теперь стал одним из главных претендентов на победу в Лиге Европы. Команды, вылетающие из Лиги чемпионов, всегда сильны, они обычно гораздо выше уровня Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» - одна из сильнейших команд. У них была очень сложная группа. Все понимали, что никому из них не будет легко, а в Лиге Европы окажется классная команда.

Для Лиги Европы здорово, что на данном этапе добавляются восемь команд из Лиги чемпионов, уровень соревнования растёт. С точки зрения спортивной точки зрения, такой переход не является честным, потому что команда не добилась успеха в одном соревновании, но остается в другом». – цитирует Моуринью Metro.