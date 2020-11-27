​«Манчестер Юнайтед» связался с агентом Чалханоглу

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Как сообщает Tuttosport, с агентом 26-летнего футболиста связался «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассчитывают подписать Чалханоглу следующим летом на правах свободного агента.

В настоящий момент Чалханоглу выступает за «Милан». «Россонери» по-прежнему надеются продлить истекающий контракт, но стороны далеки от соглашения. Хакан хочет повышения заработной платы с 2,5 до 7 миллионов евро за сезон.

Хакан Чалханоглу выступает за «Милан» с 2017 года. В 142 матчах за клуб во всех соревнованиях полузащитник забил двадцать семь голов и отдал сорок результативных передач.