Скандал в мексиканском футболе - местная федерация футбола объявила о том, что расследует поведение и может принять жесткие санкции по отношению к 39-летнему арбитру Фернандо Эрнандесу.

А все потому что он во время матча мексиканского чемпионата между «Америкой» и «Леоном», желая продемонстрировать, что сохраняет контроль над событиями на поле, в стиле уличного гопника зарядил коленом между ног игроку «Леона» Лукасу Ромеро.

Контроль-то над поединком в итоге он сохранил, и матч до конца довел (он закончился в итоге со счетом 2:2), да вот работу потерять Фернандо Эрнандес сейчас может запросто...