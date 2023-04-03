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Южная Америка

В Мексике арбитра собираются дисквалифицировать за удар коленом в пах футболисту видео

03 Апреля 2023 • 23:38 Комментировать

Скандал в мексиканском футболе - местная федерация футбола объявила о том, что расследует поведение и может принять жесткие санкции по отношению к 39-летнему арбитру Фернандо Эрнандесу.

А все потому что он во время матча мексиканского чемпионата между «Америкой» и «Леоном», желая продемонстрировать, что сохраняет контроль над событиями на поле, в стиле уличного гопника зарядил коленом между ног игроку «Леона» Лукасу Ромеро.

Контроль-то над поединком в итоге он сохранил, и матч до конца довел (он закончился в итоге со счетом 2:2), да вот работу потерять Фернандо Эрнандес сейчас может запросто... 

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Чемпионат Мексики Америка Леон
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