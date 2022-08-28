Луис Суарес забил и помог своему клубу выиграть у «Монтевидео Сити»

В матче пятого тура чемпионата Уругвая отличился знаменитый нападающий Луис Суарес - его гол не стал победным, но помог его клубу «Насьональ» обыграть с крупным счетом «Монтевидео Сити»,

Для Суареса, снискавшего славу в Европе благодаря выступлениям за такие клубы, как нидерландский «Аякс», английский «Ливерпуля», каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико», это был второй гол за его новый клуб.

Кроме Суареса, забили также Франко Фагундес и Эмануэль Гильотти. В результате «Насьональ», набрав двенадцать очков из пятнадцати возможных, лидирует в турнирной таблице чемпионата Уругвая.