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Южная Америка

Луис Суарес забил и помог своему клубу выиграть у «Монтевидео Сити»

 
28 Августа 2022 • 02:50 Комментировать

В матче пятого тура чемпионата Уругвая отличился знаменитый нападающий Луис Суарес - его гол не стал победным, но помог его клубу «Насьональ» обыграть с крупным счетом «Монтевидео Сити»,

Для Суареса, снискавшего славу в Европе благодаря выступлениям за такие клубы, как нидерландский «Аякс», английский «Ливерпуля», каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико», это был второй гол за его новый клуб.

Кроме Суареса, забили также Франко Фагундес и Эмануэль Гильотти. В результате «Насьональ», набрав двенадцать очков из пятнадцати возможных, лидирует в турнирной таблице чемпионата Уругвая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Насьональ Луис Суарес Сборная Уругвая
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