Сердюк рассказал о том, как в Таджикистане его закидали камнями за исполнение Аршавина

Нападающий «Аль-Ахли» Артём Сердюк рассказал о неприятном инциденте, который произошёл с ним в чемпионате Таджикистана.

Напомним, футболист защищал цвета клуба «Худжанд» в период с 2021 по 2022 год.

«В матче «Худжанд» — «Истаравшан» я оформил хет-трик и после третьего гола почему-то приложил палец к губам, как Аршавин. Со всех сторон полетели камни и оскорбления», — приводит слова Сердюка «РБ Спорт».

Форвард отметил, что инцидент повторился, когда «Худжанд» приехал в гости к «Истаравшану» снова.

В составе «Худжанда» Сердюк провёл в общей сложности 28 матчей, в которых забил 12 голов, а также отдал одну результативную передачу.