​В «Истиклоле» надеются на приезд Роналду

Мухсин Мухамадиев, который занимает должность вице-президента клуба «Истиклол», отреагировал на попадание в одну группу с «Аль-Насром» в Лиге чемпионов Азии. Как известно, за эту команду выступает звёздный Криштиану Роналду.

«Конечно, мы и представить не могли, что Роналду приедет. Посмотрим, как сыграем. Дай бог, чтобы он приехал», - сказал Мухамадиев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что главным тренером «Истиклола» (Таджикистан) является Игорь Черевченко, который ранее работал в России, в том числе в «Локомотиве».

Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с начала 2023 года.