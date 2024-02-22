Голкипер «Уфы» Баклов сможет играть за сборную Таджикистана

Олег Баклов, голкипер футбольного клуба «Уфа» теперь сможет выступать за национальную сборную Таджикистана – он получил гражданство этой центральноазиатской страны. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

Дело в том, что футболист родился в Табошаре (ныне – это город Истиклол, Согдийской области Таджикистана). Но вырос в России, и основам футбола Баклов также обучался в российских клубах, он является воспитанником сызранского футбола. Начинал взрослую карьеру он в «Сызрани-2003», впоследствии выступал за команды системы екатеринбургского «Урала» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Нынешним его клубом с 2023 года является «Уфа».

«Футболист сказал, что готов защищать цвета национальной сборной Таджикистана начиная с лета этого года после завершения сезона во Второй лиге России», - добавили в Федерации футбола Таджикистана.