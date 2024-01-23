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​Черевченко объяснил, почему не остался в «Истиклоле»

23 Января 2024 • 17:10 Комментировать

В течение 2023 года Игорь Черевченко тренировал таджикистанский клуб «Истиклол». 49-летний специалист выиграл чемпионат и национальный кубок, но решил не продлевать трудовое соглашение. Сам Черевченко объяснил, почему он принял именно такое решение.

По словам Черевченко, одной из причин, по которой он не продлил контракт, стала госпитализация матери. Сейчас с женщиной всё хорошо. Также специалист указал на то, что на него влияло нахождение без семьи.

«В Таджикистане без семьи тяжело. За год я с родными встречался только восемь раз. То я к ним летал, то они два раза ко мне. Я достаточно семейный человек, и мне важно, чтобы близкие были рядом», - цитирует Черевченко Metaratings.

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Евро-Футбол.Ру,
Истиклол Игорь Черевченко
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