Ярославский «Шинник» связывался с Черевченко

Ярославский «Шинник», оставшийся перед зимней паузой без тренера, связывался с Игорем Черевченко. Российский специалист, ранее работавший в московском «Локомотиве» и тульском «Арсенале», сейчас трудится в Центральной Азии у руля таджикистанского «Истиклола».

«Контракт с чемпионом Таджикистана у 49-летнего специалиста истекает в декабре и маловероятно, что его может заинтересовать предложение от клуба Первой лиги. В прошлом сезоне Черевченко не пошел в «Факел». Но попытка не пытка», - рассуждает в своём телеграм-канале журналист Сергей Ильёв.

Напомним, что после ухода на зимнюю паузу пост рулевого «Шинника» покинул Дмитрий Хомуха. При нём клуб в Мелбет-Первой лиге занял 11 место с 24 баллами.