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Сёмин может возобновить карьеру – назван его возможный клуб

21 Декабря 2023 • 14:07 Комментировать

Известный российский тренер Юрий Сёмин может возобновить карьеру после перерыва, который продлился более двух лет. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 76-летний Сёмин близок к назначению в клуб «Худжанд» из Таджикистана.

Отмечается, что Сёмин за последние дни несколько раз опровергал эти сообщения, хотя опытный специалист мог лукавить, ведь сигналы о его возможном назначении продолжают поступать.

На сегодняшний день последним клубом в тренерской карьере Юрия Сёмина был «Ростов», который он покинул в конце сентября 2021 года после всего лишь семи матчей у руля команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Худжанд
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