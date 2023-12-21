​Сёмин отказал «Худжанду» - в клубе назвали причину

Фаррух Марофиев, который работает на должности исполнительного директора «Худжанда», прокомментировал информацию о том, что Юрий Сёмин может возглавить команду.

«Я, губернатор и генеральный директор предложили контракт Юрию Палычу на один сезон, но из-за возраста специалист отказался возглавить наш клуб», - цитирует Сёмина Sport24.

В то же время Марофиев отметил, что Сёмин посоветовал «Худжанду» других кандидатов на должность главного тренера. В этом списке находятся пять-шесть специалистов из России.

Отметим, что Юрий Сёмин не имеет тренерской работы уже больше двух лет – в конце сентября 2021 года он покинул «Ростов».