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​В сборной Таджикистана прокомментировали информацию о назначении Черевченко

19 Июня 2023 • 16:49 Комментировать

Фаридун Салиев, пресс-секретарь сборной Таджикистана, дал комментарий по поводу информации о возможном назначении Игоря Черевченко главным тренером.

По словам Салиева, информация о назначении Черевченко является слухами. 

«Наша федерация ни с кем переговоры не ведёт. Главным тренером сборной Таджикистана является Петар Шегрт», - высказался Салиев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что с начала года Игорь Черевченко работает в Таджикистане у руля клуба «Истиклол». Ранее этот специалист тренировал в России, в том числе «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Черевченко сборная Таджикистана Фаридун Салиев
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