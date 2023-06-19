​В сборной Таджикистана прокомментировали информацию о назначении Черевченко

Фаридун Салиев, пресс-секретарь сборной Таджикистана, дал комментарий по поводу информации о возможном назначении Игоря Черевченко главным тренером.

По словам Салиева, информация о назначении Черевченко является слухами.

«Наша федерация ни с кем переговоры не ведёт. Главным тренером сборной Таджикистана является Петар Шегрт», - высказался Салиев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что с начала года Игорь Черевченко работает в Таджикистане у руля клуба «Истиклол». Ранее этот специалист тренировал в России, в том числе «Локомотив».