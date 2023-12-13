​Черевченко подтвердил уход из «Истиклола»

Игорь Черевченко подтвердил свой уход с поста главного тренера команды «Истиклол» (Таджикистан»).

«Контракт с «Истиклолом» был до зимы – всё как договаривались. С большим уважением отношусь к руководству клуба», - цитирует Черевченко Sport24.

Напомним, что Черевченко принял «Истиклол» в начале 2023 календарного года. С тех пор команда провела 26 официальных матчей, в которых отпраздновала 13 побед при семи ничьих и шести поражениях. В последнем поединке «Истиклол» сыграл вничью с «Аль-Насром» (1:1). Впрочем, таджикистанская команда все равно финишировала на последнем месте в своей группе Лиги чемпионов Азии.