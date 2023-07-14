Черевченко: «Истиклол» — это базовая команда сборной Таджикистана»

Главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко ответил на вопрос о возвращении в Таджикистан. Ранее 48-летний специалист заявлял, что если вернется в страну, то только в качестве нового наставника национальной сборной.

«В данном случае никакой серьезной разницы нет. «Истиклол» — это базовая команда сборной. Недавно сборная ездила на турнир центральной Азии, от моей команды в ней было 12 человек», — приводит слова Черевченко Bobsoccer.

При этом тренер отметил, что никакого отношения к сборной Таджикистана он не имеет.

Черевченко возглавил «Истиклол» прошлой зимой. Ранее он работал в «Химках», «Локомотиве», «Балтике» и тульском «Арсенале».

