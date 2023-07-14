Черевченко — о жаре в Таджикистане: При высокой температуре начинают гореть ноги

Главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко рассказал о трудностях подготовки к возобновлению сезона в Таджикистане.

«Сейчас жарко, но приходится тренироваться два раза в день. Утром пораньше и вечером попозже. Но я привык к такой температуре, а местные ребята тем более. С этим проблем нет», — цитирует ЧеревченкоBobsoccer.

При этом специалист добавил, что при сильной жаре даже через бутсы горят ноги, поля постоянно поливают, но они высыхают за 20 минут.

После 13 матчей «Истиклол» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Таджикистана, имея в своей копилке 29 набранных очков. Сейчас в розыгрыше пауза, возобновление турнира запланировано на 3 августа.