Черевченко вернулся к работе в «Истиклоле»

Игорь Черевченко вернулся к исполнению обязанностей наставника «Истиклола». Об этом в разговоре с журналистами рассказал вице-президент клуба Мухсин Мухамадиев.

«Игорь Черевченко вернулся к своим обязанностям и работает на посту главного тренера «Истиклола». Нет никаких проблем, и он не отлучается из команды по личным причинам, он решил семейные обстоятельства», - приводятся слова руководителя на страницах Sport24.

Напомним, что Черевченко отсутствовал на тренерской скамейке своей команды во время поединка групповой стадии азиатской Лиги чемпионов против саудовского «Аль-Насра» (1:3).