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Тренер «Истиклола» Черевченко пропустит матч с клубом Роналду

02 Октября 2023 • 19:53 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
0:0
Истиклол
1-й тайм

Главный тренер таджикистанского клуба «Истиклол» Игорь Черевченко не сможет вживую лицезреть матч его подопечных против «Аль-Насра» в Лиге чемпионов АФК.

Как стало известно, тренер пропустит грядущую встречу из-за семейных причин.

«Причину он, если захочет, сообщит позже. Ситуация под контролем и команду к матчу с «Аль-Насром» готовит его помощник Юрий Батуренко», - сообщает Sport24 cо ссылкой на свои источники. Отмечается, что вернётся к своей работе российский тренер через четыре дня.

Игра «Аль-Насра» против «Истиклола» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов АФК состоится сегодня вечером. Старт матча – 21:00. Его текстовую трансляцию проведёт наш сайт.

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Евро-Футбол.Ру,
Истиклол Игорь Черевченко Аль-Наср Эр-Рияд
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД ИСТИКЛОЛ
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