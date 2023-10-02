Тренер «Истиклола» Черевченко пропустит матч с клубом Роналду

Главный тренер таджикистанского клуба «Истиклол» Игорь Черевченко не сможет вживую лицезреть матч его подопечных против «Аль-Насра» в Лиге чемпионов АФК.

Как стало известно, тренер пропустит грядущую встречу из-за семейных причин.

«Причину он, если захочет, сообщит позже. Ситуация под контролем и команду к матчу с «Аль-Насром» готовит его помощник Юрий Батуренко», - сообщает Sport24 cо ссылкой на свои источники. Отмечается, что вернётся к своей работе российский тренер через четыре дня.

Игра «Аль-Насра» против «Истиклола» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов АФК состоится сегодня вечером. Старт матча – 21:00. Его текстовую трансляцию проведёт наш сайт.