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Черевченко — о возвращении в Таджикистан: «Думаю, что был какой-то знак свыше»

14 Июля 2023 • 16:51 Комментировать

Главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко рассказал, почему возглавил таджикистанский клуб.

«Думаю, что был какой-то знак свыше. У меня очень хорошие дружеские отношения с президентом клуба «Истиклол», с футбольной федерацией. Поговорили, и я принял решение возглавить клуб», — приводит слова Черевченко Bobsoccer.

Специалист добавил, что у него были интересные предложения из других команд, но от них пришлось отказаться, ведь уже была договоренность с «Исктиклолом».

48-летний тренер стал новым рулевым таджикистанского клуба в январе 2023 года. Трудовой договор Черевченко рассчитан до конца текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Истиклол Игорь Черевченко
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