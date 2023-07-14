Черевченко — о возвращении в Таджикистан: «Думаю, что был какой-то знак свыше»

Главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко рассказал, почему возглавил таджикистанский клуб.

«Думаю, что был какой-то знак свыше. У меня очень хорошие дружеские отношения с президентом клуба «Истиклол», с футбольной федерацией. Поговорили, и я принял решение возглавить клуб», — приводит слова Черевченко Bobsoccer.

Специалист добавил, что у него были интересные предложения из других команд, но от них пришлось отказаться, ведь уже была договоренность с «Исктиклолом».

48-летний тренер стал новым рулевым таджикистанского клуба в январе 2023 года. Трудовой договор Черевченко рассчитан до конца текущего года.