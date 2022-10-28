«Арарат» - о Григоряне: «Мы не комментируем»

Пресс-служба ереванского «Арарата» высказалась по поводу заявления Александра Григоряна.

«Слова Александра Григоряна? Мы не комментируем», - цитирует пресс‑атташе «Арарата» Давида Галстяна «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что у Григоряна не получилось договориться с клубом из Армении, после чего он отправился домой.

Чуть позже специалист высказал своё мнение по поводу клуба из Еревана. Тренер, среди прочего, сказал, что текущая ситуация в команде его полностью не удовлетворила, а также добавил что шанс принять управление «Араратом» имеет для него большее значение, чем шанс стать наставников любого другого клуба.