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Шомуродов догнал Шацких в списке бомбардиров сборной Узбекистана

25 Марта 2023 • 07:35 Комментировать

Форвард сборной Узбекистана и итальянской «Специи» Элдор Шомуродов вчера вечером забил свой 34-й гол в составе сборной своей страны. Таким образом, он догнал бывшего форварда команды Максима Шацких – он выступал за неё 15 лет, с 1999 по 2014 год и тоже забил 34 мяча.

Напомним, что вчера команда Узбекистана прилетела в Саудовскую Аравию, где сыграла с экзотическим соперником из Южной Америки – сборной Боливии. Игра завершилась со счётом 1:0 – единственный гол в матче, забитый Шомуродовым, принёс среднеазиатской команде победу.

Права на 27-летнего Шомуродова, напомним, принадлежат римской «Роме». В России футболист на протяжении трёх лет выступал за «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Узбекистана Максим Шацких Элдор Шомуродов
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