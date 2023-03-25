Шомуродов догнал Шацких в списке бомбардиров сборной Узбекистана

Форвард сборной Узбекистана и итальянской «Специи» Элдор Шомуродов вчера вечером забил свой 34-й гол в составе сборной своей страны. Таким образом, он догнал бывшего форварда команды Максима Шацких – он выступал за неё 15 лет, с 1999 по 2014 год и тоже забил 34 мяча.

Напомним, что вчера команда Узбекистана прилетела в Саудовскую Аравию, где сыграла с экзотическим соперником из Южной Америки – сборной Боливии. Игра завершилась со счётом 1:0 – единственный гол в матче, забитый Шомуродовым, принёс среднеазиатской команде победу.

Права на 27-летнего Шомуродова, напомним, принадлежат римской «Роме». В России футболист на протяжении трёх лет выступал за «Ростов».