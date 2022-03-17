Лукаку и Азара не вызвали в сборную Бельгии

Сборная Бельгии не вызвала на товарищеские матчи, которые состоятся в марте, сразу двух ключевых исполнителей: Ромелу Лукаку и Эдена Азара.

Тренерский штаб принял решение, что на данный момент нет необходимости использовать обоих футболистов в составе. Роберто Мартинес желает посмотреть на игроков, которые провели не более 50 матчей за сборную.

Главный тренер прокомментировал ситуацию:

«Никаких исключений. Я не хочу создавать проблем. У нашего тренерского штаба появилась новая идея. Мы не вызвали на сборы футболистов, которые провели более 50 матчей за сборную».

В марте Бельгия сыграет с Ирландией и Буркина-Фасо.

Скорее всего, тренерский штаб планирует провести ряд экспериментов с составом и посмотреть молодых исполнителей.