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Молодёжка «Урала» победила «Химки», «Уфа» вдевятером не проиграла «УОР №5»

25 Ноября 2020, 13:46,

Евро-Футбол.Ру

В рамках 11-го тура молодежного первенства России «Урал» принимал «Химки». Хозяева отпраздновали победу со счетом 3:1. Екатеринбургский коллектив прервал 6-матчевую серию без побед.

В параллельном матче «Уфа» встречалась с «УОР №5». Поединок завершился вничью со счетом 0:0. Стоит отметить, что хозяева завершали игру вдевятером.

Протокол игры  
Урал (мол.) 3:1 Химки (мол.)
    34' Костяев (0:1)
(1:1) Новиков Денис 36'    
(2:1) Куликов Александр 45'    
(3:1) Новиков Денис 45'    
25 ноября. Стадион "Центральный стадион".
Протокол игры 
Уфа (мол.) 0:0 УОР №5 (мол.)
 25 ноября. Стадион "Стадион Нефтяник".

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Урал, Уфа, Химки
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