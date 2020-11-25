Молодёжка «Урала» победила «Химки», «Уфа» вдевятером не проиграла «УОР №5»

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25 Ноября 2020, 13:46,
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В рамках 11-го тура молодежного первенства России «Урал» принимал «Химки». Хозяева отпраздновали победу со счетом 3:1. Екатеринбургский коллектив прервал 6-матчевую серию без побед.
В параллельном матче «Уфа» встречалась с «УОР №5». Поединок завершился вничью со счетом 0:0. Стоит отметить, что хозяева завершали игру вдевятером.
Протокол игры
|34' Костяев (0:1)
|(1:1) Новиков Денис 36'
|(2:1) Куликов Александр 45'
|(3:1) Новиков Денис 45'
25 ноября. Стадион "Центральный стадион".
Протокол игры
25 ноября. Стадион "Стадион Нефтяник".
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Урал, Уфа, Химки