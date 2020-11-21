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Молодёжки «Спартака» и «Локомотива» одержали разгромные победы

21 Ноября 2020, 15:22,

Евро-Футбол.Ру

В молодежном первенстве России состоялись три матча. Московский «Спартак» на выезде встречался с одногодками из «Тамбова». «Красно-белые» одержали уверенную победу со счетом 3:0. Дубль оформил Мельников.

Другой столичный коллектив - «Локомотив» - в гостях оказался сильнее «УОР №5». «Железнодорожники» забили в ворота соперника три безответных мяча.

Еще в одном поединке встречались «Химки» и «Строгино». В этом матче была зафиксирована ничья - 1:1.

Протокол игры  
Тамбов (мол.) 0:3 Спартак М (мол.)
    2' Кутателадзе Николоз (0:1)
    19' Мельников (0:2)
    45' Мельников (0:3)
21 ноября.
Протокол игры 
УОР №5 (мол.) 0:3 Локомотив М (мол.)
 
 21 ноября.
Протокол игры 
Химки (мол.) 1:1 Строгино (мол.)
(1:0) 19'    
    40' (1:1)

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва
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