Молодёжки «Спартака» и «Локомотива» одержали разгромные победы

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21 Ноября 2020, 15:22,
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В молодежном первенстве России состоялись три матча. Московский «Спартак» на выезде встречался с одногодками из «Тамбова». «Красно-белые» одержали уверенную победу со счетом 3:0. Дубль оформил Мельников.
Другой столичный коллектив - «Локомотив» - в гостях оказался сильнее «УОР №5». «Железнодорожники» забили в ворота соперника три безответных мяча.
Еще в одном поединке встречались «Химки» и «Строгино». В этом матче была зафиксирована ничья - 1:1.
Протокол игры
|2' Кутателадзе Николоз (0:1)
|19' Мельников (0:2)
|45' Мельников (0:3)
21 ноября.
Протокол игры
21 ноября.
Протокол игры
|(1:0) 19'
|40' (1:1)
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва