Молодёжки «Спартака» и «Локомотива» одержали разгромные победы

В молодежном первенстве России состоялись три матча. Московский «Спартак» на выезде встречался с одногодками из «Тамбова». «Красно-белые» одержали уверенную победу со счетом 3:0. Дубль оформил Мельников.

Другой столичный коллектив - «Локомотив» - в гостях оказался сильнее «УОР №5». «Железнодорожники» забили в ворота соперника три безответных мяча.

Еще в одном поединке встречались «Химки» и «Строгино». В этом матче была зафиксирована ничья - 1:1.